В Испании лопнул трос аттракциона - есть пострадавшие - ВИДЕО
Обрушение аттракциона в Испании - катапульта порвалась в воздухе прямо во время катания.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл на Севильской ярмарке - ежегодном празднике в Андалусии. Один из тросов не выдержал и лопнул, когда людей уже раскручивали над землёй.
В итоге пострадали четыре человека. Двух увезли в больницу, остальные отделались лёгкими травмами.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре