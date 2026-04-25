Почтена память Национального героя Альберта Агарунова

25 апреля, в связи с днем рождения Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, на Аллее шехидов состоялось памятное мероприятие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие члены семьи героя, его боевые товарищи, ветераны-танкисты, семьи шехидов, гази и представители общественности.

Члены Общественного объединения ветеранов-танкистов, представители общины горских евреев и Государственного комитета по работе с диаспорой, а также другие участники сначала посетили могилу Национального героя Альберта Агарунова на Аллее шехидов.

На мероприятии председатель религиозной общины горских евреев города Баку Милих Евдаев отметил, что торжественное проведение памятного мероприятия в честь Альберта Агарунова является наглядным примером многовековых дружеских отношений между азербайджанским и еврейским народами. Он подчеркнул, что Азербайджан является государством, отражающим гармонию религиозного разнообразия.

Затем памятное мероприятие продолжилось перед памятником, установленным в честь Альберта Агарунова в Наримановском районе.

Председатель Общественного объединения ветеранов-танкистов Гаджи Азимов отметил, что памятные мероприятия в честь Альберта Агарунова в этом году, как и ежегодно, организованы торжественно: "Да упокоит Аллах души всех шехидов, ценой своей жизни они освободили наши земли. Альберт погиб в боях за Шушу. В 2020 году наши героические солдаты освободили Шушу. Наша могучая армия в 44-дневной войне освободила наши земли от врага".