Пять судов, принадлежащих Азербайджану, исключены из санкционного списка ЕC

Согласно решению Совета Европейского союза от 23 апреля 2026 года, санкции, примененные к судну "Zagatala", принадлежащему ASCO, а также судам "Shusha", "Karabakh", "Khankendi" и "Zangezur", принадлежащим совместному предприятию ASCO и SOCAR, отменены.

В соответствии с решением указанные суда исключены из санкционного списка Европейского союза.

Положительное решение вопроса стало возможным благодаря скоординированной дипломатической и правовой деятельности Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, ASCO, входящая в состав AZCON Holding, а также SOCAR.

Следует отметить, что указанные суда были переданы третьим сторонам в долгосрочную аренду на основании чартерных соглашений, при этом их эксплуатация осуществлялась в полном соответствии с международными правилами, включая санкционные требования. Принятое решение рассматривается как результат объективного подхода, основанного на нормах международного права, а также конструктивного диалога.

ASCO, как государственная компания, осуществляющая деятельность в сфере международного судоходства, будет и далее осуществлять свою деятельность с неукоснительным соблюдением национального законодательства, норм международного права и режимов международных санкций.