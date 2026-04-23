Стратегия "зеленой" энергии Азербайджана представлена на международном мероприятии в Испании

Стратегия "зеленой" энергии Азербайджана была представлена на престижном международном мероприятии WindEurope Annual Event 2026 в Мадриде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии Азербайджан представлял заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Фаган Абдурахманов.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие Европейский комиссар по энергетике и жилищной политике, Премьер-министр правительства Испании, министры энергетики европейских стран, а также ведущие компании в сфере ветроэнергетики, производители турбин и другие международные партнеры. В рамках мероприятия были обсуждены глобальные тенденции развития и стратегические направления в области ветроэнергетики.

Ф.Абдурахманов принял участие в ряде тематических сессий в рамках мероприятия. Эти сессии охватывали такие темы, как применение искусственного интеллекта в операциях ветроэнергетики, центры обработки данных и электрификация, интеграция центров обработки данных с возобновляемой энергией, связи между ветроэнергетикой и оборонным сектором, а также снижение инвестиционных рисков. Наряду с этим, было организовано участие в министерской сессии по морской ветроэнергетике и в обсуждениях по расширению цепочек поставок.

В рамках визита состоялась встреча с организацией WindEurope, в ходе которой были обсуждены вопросы, вытекающие из подписанного между Агентством и WindEurope Меморандума о взаимопонимании, а также будущие направления сотрудничества.

Кроме того, на встрече с испанской компанией Eolos была обсуждена измерительная кампания, которая начнется в ближайшее время, по проведению ветровых измерений в Каспийском море с помощью плавучих лидарных установок.

Одновременно на встрече с представителями Всемирного банка были обсуждены вопросы, вытекающие из проекта технической помощи, касающегося местного производства некоторых компонентов ветряных турбин в Азербайджане, а также передачи существующих знаний и навыков в морском нефтегазовом секторе в сферу морской ветроэнергетики.

Также на встрече с испанской компанией Elecnor была обсуждена текущая ситуация по согласованию контрактов по планируемому к реализации в Азербайджане проекту ветроэнергетики мощностью 70 МВт, а также по началу процесса измерений.