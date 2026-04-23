Названы сроки завершения строительства канатной дороги в Лачине - ВИДЕО
В Лачине продолжаются активные работы по реализации проекта канатной дороги.
Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, планируется, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2026 года.
В рамках проекта ведутся интенсивные работы по пересадке зеленых насаждений, закладке фундаментов опор и терминальных станций канатной дороги, а также по доставке необходимого оборудования.
Реализация проекта будет способствовать развитию туристической инфраструктуры региона и созданию новых возможностей для посетителей.
