Названы сроки завершения строительства канатной дороги в Лачине

В Лачине продолжаются активные работы по реализации проекта канатной дороги.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, планируется, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2026 года.

В рамках проекта ведутся интенсивные работы по пересадке зеленых насаждений, закладке фундаментов опор и терминальных станций канатной дороги, а также по доставке необходимого оборудования.

Реализация проекта будет способствовать развитию туристической инфраструктуры региона и созданию новых возможностей для посетителей.