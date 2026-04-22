Соглашение США и Ирана без МАГАТЭ будет иллюзией

Возможное соглашение между США и Ираном будет лишь "иллюзией соглашения" без участия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Если соглашение будет достигнуто, МАГАТЭ обязательно должно участвовать в процессе и проводить инспекции. В противном случае это будет не настоящее соглашение, а лишь его иллюзия. Инспекторы должны присутствовать на месте, чтобы проверять соблюдение достигнутых договоренностей", - сказал Гросси.

