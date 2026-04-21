Названы способы обратить старение мозга вспять

Невролог, профессор Института при Университете Джонса Хопкинса Маджид Фотухи рассказал, как можно обратить старение мозга вспять. Способы сделать это он назвал изданию Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, вопреки распространенному мнению, мозг может восстанавливаться, создавать новые нейронные связи, увеличиваться в объеме и адаптироваться к нагрузкам. Более того, невролог уверен, что более половины случаев деменции можно предотвратить.

Фотухи заявил, что защититься от нейродегенеративного заболевания поможет здоровый образ жизни. Важно заниматься физической активностью и умственными нагрузками, полноценно спать, сбалансированно питаться и снижать уровень стресса. "Если вы тренируете мозг и поддерживаете тело, он может становиться сильнее и работать эффективнее", - пояснил он.

Эксперт добавил, что даже за несколько месяцев можно добиться заметных изменений. По его словам, регулярные упражнения и тренировка памяти способны улучшить внимание и мышление, замедлить возрастные изменения, а также сделать мозг более устойчивым к нагрузкам и заболеваниям.