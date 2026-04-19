В Казахстане обсуждают строительство четвертой атомной электростанции

В Казахстане рассматривается возможность строительства до четырех атомных электростанций в долгосрочной перспективе.

Как передает Day.Az, в Агентстве по атомной энергии страны сообщили, что к 2050 году в эксплуатации планируется иметь не менее трех АЭС. При этом отмечается, что с учетом растущего спроса на электроэнергию в Казахстане может возникнуть необходимость в строительстве и четвертой станции.

По данным ведомства, реализация подобных проектов позволит не только обеспечить внутренние потребности в энергоресурсах, но и увеличить долю экологически чистой энергетики в общем энергобалансе страны.

Согласно утвержденной президентом стратегии развития атомной отрасли, атомная энергетика станет одним из ключевых направлений государственной энергетической политики Казахстана.