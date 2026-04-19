"Бавария" в 35-й раз стала чемпионом Германии

"Бавария" на своем поле одержала победу над "Штутгартом" в матче 30-го тура чемпионата Германии - 4:2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, голы хозяев забили Рафаэл Геррейру, Николас Джексон, Альфонсо Дэвис и Харри Кейн. У гостей отличились Крис Фухрих и Чема Андрес.

По итогам этого матча "Бавария" досрочно оформила чемпионство в сезоне-2025/26. За четыре тура до окончания турнира мюнхенская команда возглавляет Бундеслигу с 79 очками. "Бавария" выиграла чемпионат Германии в 35-й раз в истории. Красные являются рекордсменами по количеству титулов.