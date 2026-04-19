В Анталье обсудили влияние Бакинского тюркологического съезда на тюркскую идентичность

В рамках V Анталийского дипломатического форума состоялась панельная сессия на тему "Столетие языка и идентичности: от Бакинского тюркологического съезда к тюркской интеграции".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании, посвященном 100-летнему юбилею Первого тюркологического съезда в Баку, своими мнениями по теме поделились генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, глава Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) Рамиль Гасанов и председатель Турецкого лингвистического общества Осман Мерт.

Кубанычбек Омуралиев расценил Бакинский тюркологический съезд не только как широкое собрание ученых, но и как исторический и интеллектуальный этап, заложивший основу интеграции тюркского мира, которую мы наблюдаем сегодня. Он отметил, что этот съезд стал первой платформой, продвигавшей идею единства как на научном, так и на практическом уровне. В этом контексте принцип "Единство в языке, мысли и деле", выдвинутый Исмаилом беком Гаспринским, и сегодня остается одной из ключевых направляющих идей.

Подчеркнув, что Первый тюркологический съезд, состоявшийся в 1926 году в Баку, является чрезвычайно важным событием в истории тюркского мира, Шахин Мустафаев указал на необходимость обязательного учета историко-политической обстановки и условий того периода для более глубокого понимания и правильной оценки значения этого события.

"Впервые в истории тюркского мира в рамках этого съезда представители тюркских народов, проживающих от Сибири до Крыма, от Анатолии до других обширных географий, собрались вместе. Они получили возможность свободно выражать мысли по вопросам общей культуры, языка, истории и будущего. В то же время были приняты важные решения с точки зрения развития идеи тюркизма и будущего тюркского мира", - добавил президент Международной тюркской академии.

Актоты Раимкулова подчеркнула, что еще в резолюциях Первого тюркологического съезда было уделено серьезное внимание изучению и сохранению материальных и культурных памятников тюркских народов, рекомендованы правильная регистрация и документирование древнего наследия, а также, с учетом угрозы уничтожения многих памятников, предложено принятие неотложных мер по их защите.

Отметив, что это является очень важным показателем преемственности, глава Фонда тюркской культуры и наследия сказала: "Многие инициативы, которые мы реализуем сегодня, основаны на идеях, выдвинутых около века назад выдающимися учеными и представителями интеллигенции того времени".

В свою очередь Султан Раев заявил, что учреждение ЮНЕСКО 15 декабря как Всемирного дня тюркской языковой семьи является важным шагом, укрепляющим международное признание тюркского наследия, тюркских языков и культурного единства на глобальном уровне.

Напомнив, что это решение было принято в ноябре прошлого года на Генеральной конференции ЮНЕСКО в городе Самарканд, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ подчеркнул, что тюркский язык является не только символом наших общих культурных и духовных ценностей, но и важным показателем нашего единства.

По словам Рамиля Гасанова, путь, начатый выдающимися учеными и представителями интеллигенции в области тюркологии, сегодня успешно продолжается главами государств и Организацией тюркских государств. "Сегодня мы счастливы, что можем свободно участвовать в подобных панелях, жить под нашими флагами, дышать свободно и гордиться тем, что мы тюрки. Эти достижения дались нелегко. Люди, высказывавшие такие идеи в 1926 году, впоследствии подвергались давлению", - заявил генеральный секретарь ТЮРКПА.

Председатель Турецкого лингвистического общества отметил, что хотя уровень взаимопонимания между диалектами тюркоязычных республик различается, около 85% нашего словарного запаса является общим. Практически 100% корневых слов тюркских языков совпадают.

"Единство алфавита, особенно наше понимание принадлежности к общей идентичности, сделает ее более заметной и выведет наши общие ценности на более ощутимый уровень", - сказал Осман Мерт.

Панель, посвященная 100-летию съезда, инициатором которой выступило Министерство иностранных дел Турции, была оценена как пример единства тюркского мира и как историческое заседание.