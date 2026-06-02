В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об установке копии памятника "Мы и наши горы" в Ессентуках.

Копию памятника "Мы и наши горы" установили на территории церкви "Сурб Рипсиме" в Ессентуках. И, надо признать, место выбрано с удивительной медицинской точностью.



Похоже, организаторы решили, что памятнику давно пора на санаторно-курортное лечение. После всех потрясений монумент, видимо, обзавелся хронической усталостью и повышенной тревожностью.



А где еще проходить реабилитацию, если не в Ессентуках? Минеральная вода, лечебные грязи, свежий воздух и никакой суеты. Полный курс восстановления нервной системы.

Церковный двор тоже выглядит частью лечебной программы. Тишина, покой, колокольный звон - идеальные условия для пациента, пережившего годы политической эксплуатации.



Теперь остается дождаться заключения врачебной комиссии. Если после курса "Ессентуки-4" и нескольких сеансов духовно-грязевой терапии "Мы и наши горы" перестанут вызывать приступы истерики и геополитических фантазий у особо впечатлительных поклонников, лечение можно будет считать успешным.



В крайнем случае памятник всегда сможет продлить путевку еще на сезон. Судя по истории болезни, реабилитация предстоит долгая.