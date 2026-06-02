Руководитель крупнейшей сети кинотеатров Азербайджана посетил Каннский кинофестиваль

Руководитель крупнейшей сети кинотеатров Азербайджана CineMastercard Заур Дарабзаде при поддержке Киноагентства Азербайджанской Республики принял участие в одном из самых ярких событий 79-го Каннского кинофестиваля - специальном юбилейном показе культового фильма The Fast and the Furious (Форсаж), организованном в рамках программы Cannes Classics в честь 25-летия легендарной франшизы, сообщили Trend Life в пресс-службе CineMastercard.

На красной дорожке Palais des Festivals представитель CineMastercard стал одним из гостей одного из самых престижных мировых кинособытий, представляя Азербайджан и отечественную киноиндустрию.

Показ оригинального фильма 2001 года студии Universal Pictures состоялся в знаменитом зале Grand Théâtre Lumière и стал одной из самых обсуждаемых midnight-премьер фестиваля. На мероприятии присутствовали звезды франшизы - Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, продюсер Нил Мориц, а также Мидоу Уокер - дочь покойного Пола Уокера.

Особое внимание мировой прессы привлек эмоциональный трибьют Вина Дизеля, посвященный Полу Уокеру. Появление Мидоу Уокер стало одним из самых трогательных моментов вечера.

Юбилейный показ был посвящен 25-летию фильма, положившего начало одной из самых успешных франшиз в истории мирового кино. За годы существования серия Fast & Furious собрала более 7 миллиардов долларов в мировом прокате и стала глобальным культурным феноменом.

Участие руководителя CineMastercard Заура Дарабзаде в столь масштабном международном кинособытии подчеркивает растущую интеграцию отечественной киноиндустрии в мировое профессиональное сообщество и активное присутствие азербайджанских представителей на ведущих международных киноплощадках, говорится в сообщении.

