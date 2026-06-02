https://news.day.az/world/1838664.html Вучич высказался о вступлении Сербии в ЕС Сербия не откажется от пути в Европейский союз, с каким бы давлением он ни столкнулся. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент Сербии Александар Вучич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мы на пути в Евросоюз. Неважно, с каким давлением нам придется столкнуться. Мы не свернем с пути", - сказал он.
Вучич подчеркнул, что Белград "выполнит свою работу" по соблюдению критериев на вступление в ЕС.
