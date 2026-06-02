В Азербайджане пресекли транзит наркотиков из Ирана в Россию

В Астаре пресечена контрабанда крупной партии марихуаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на таможенном посту "Южная Астара" был досмотрен грузовой автомобиль, перевозивший из Ирана в Россию партию салата.

Во время сканирования транспортного средства с помощью стационарной рентгеновской установки таможенники обнаружили подозрительные признаки в грузе, после чего автомобиль направили на тщательный досмотр.

В ходе проверки с привлечением служебной собаки среди ящиков с салатом были обнаружены 191 упаковка с высушенной марихуаной. Общий вес изъятого наркотика составил 22 килограмма 565 граммов.

По факту ведется расследование.