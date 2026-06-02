Розовое небо шокировало жителей Техаса - ВИДЕО

Жители города Раунд-Рок в Техасе обнаружили после шторма, что небо больше не голубое. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Небосклон окрасился оттенками розового, оранжевого и фиолетового, обрамлявшими огромную радугу. Представляем вашему вниманию данное видео: