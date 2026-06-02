На юге Казахстана упал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории Жамбылской области Казахстана. Как передает Day.Az, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ходе планового учебно-тренировочного полета. Дрон совершил нештатное приземление в Таласском районе.

"По предварительным данным, причиной <...> могли стать технические неполадки. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место направлена специальная комиссия", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры также зафиксировано не было. Какая-либо угроза для населения и строений отсутствует, добавили в министерстве.