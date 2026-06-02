Ровшан Наджаф обозначил новый этап трансформации SOCAR

SOCAR трансформируется из нефтегазовой компании в глобальную энергетическую и технологическую компанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в ходе панельной дискуссии, состоявшейся во второй день Бакинской энергетической недели.

По его словам, компании, работающие в энергетическом секторе, переходят от традиционной нефтегазовой бизнес-модели к более широким направлениям деятельности, и эта трансформация является одним из ключевых векторов будущего развития.

Р. Наджаф отметил, что если ранее компании в основном характеризовались нефтегазовыми активами, то сегодня они трансформируются в энергетические компании, работающие в сфере нефти, газа и других видов энергетической продукции.

"Следующим этапом развития для нас и для многих компаний энергетического сектора является выход в сферу искусственного интеллекта и центров обработки данных. Это естественное направление развития отрасли. В целях обеспечения долгосрочного и устойчивого развития мы инвестируем в центры обработки данных и центры искусственного интеллекта. Одно из подписанных вчера соглашений как раз было связано с созданием в Азербайджане центра обработки данных и центра искусственного интеллекта", - отметил он.

По словам президента SOCAR, деятельность компании больше не ограничивается только Азербайджаном, а реализуемые в различных странах инвестиции создают условия для её превращения в глобального игрока.

"Это процесс трансформации SOCAR из нефтяной компании в многопрофильную структуру, объединяющую сферы энергетики, технологий и инфраструктуры данных", - подчеркнул он.

Р. Наджаф добавил, что трансформация также влияет на политику компании в области человеческого капитала. Так, в SOCAR, где ранее работали преимущественно местные кадры, сейчас увеличивается число иностранных специалистов, а на руководящие должности в дочерних предприятиях в разных странах привлекаются профессионалы с международным опытом.

По его словам, эта тенденция является показателем превращения SOCAR в глобальную энергетическую компанию с международным человеческим капиталом.