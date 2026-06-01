Выборы в Союз кинематографистов Азербайджана абсолютно нелегитимны

Известный кинооператор и фотограф, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Азербайджана, член правления Союза кинематографистов Азербайджана Рафиг Гамбаров в интервью Trend резко раскритиковал недавние процессы, происходящие в организации, назвав проведенные выборы незаконными, передает Day.Az.

По итогам выборов, которые прошли 26 мая, новым председателем организации был избран Али Иса Джаббаров, который ранее занимал должность исполнительного секретаря СКА. Итоги выборов будут направлены в министерство юстиции Азербайджана для последующего рассмотрения и подтверждения в установленном порядке.

По словам Гамбарова, в данный момент организацию возглавляет первый секретарь СКА, лауреат Государственной премии СССР, кавалер государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", народная артистка Шафига Мамедова, которая внесла большой вклад в развитие национального искусства.

"Если в организации планируются изменения, для этого существуют определенные правила. Такие вопросы не могут решаться мнением небольшой группы людей. Если кто-то считает, что руководство работает недостаточно эффективно, необходимо созвать общий съезд Союза и обсудить все вопросы там", - подчеркнул он.

По мнению Гамбарова, после смерти председателя СКА, народного артиста Азербайджана Расима Балаева необходимо было провести полноценный съезд, на котором следовало рассмотреть как творческие, так и организационно-технические вопросы.

"Только съезд может решить подобные вопросы. У небольшой группы членов организации нет права принимать такие решения самостоятельно", - заявил он.

Отвечая на вопрос о законности состоявшихся выборов, Рафиг Гамбаров отметил:

"На мой взгляд, они абсолютно нелегитимны. Необходимо провести общий съезд с участием всех кинематографистов и членов творческого союза, чтобы прийти к общему решению. Другого пути нет. Решение не может приниматься по желанию небольшой группы людей".

Гамбаров также напомнил, что является членом Союза кинематографистов с 1978 года, входит в состав его правления, а также является членом правления Гильдии кинематографистов.

"Я посвятил кино более 50 лет своей жизни. Кроме того, 16 лет проработал в парламенте в должности главного советника. Я человек, который всегда придерживается закона, поэтому считаю, что любые действия должны осуществляться исключительно в рамках законодательства. То, что сегодня делают некоторые молодые люди, этим требованиям не соответствует", - сказал он.

По его словам, прошедшее мероприятие нельзя считать съездом или собранием, имеющим юридическую силу.

"Честно говоря, я даже не знаю, как назвать это мероприятие. Просто собралась группа людей и объявила о своих решениях. С юридической точки зрения у этого нет никаких оснований. Это не может считаться легитимным процессом", - добавил Рафиг Гамбаров.