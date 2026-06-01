В Губе переименованы три села

Переименован ряд территориальных единиц Губинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.

Согласно закону, село Владимировка в составе Владимировского сельского административно-территориального округа переименовано в село Эльбир, а Владимировский сельский административно-территориальный округ теперь считается Эльбирским сельским административно-территориальным округом.

Кроме того, село Алексеевка в составе Алексеевского сельского административно-территориального округа переименовано в село Чинарлы, а село Тимирязев - в село Бахрали. При этом Алексеевский сельский административно-территориальный округ переименован в Чинарлинский сельский административно-территориальный округ.