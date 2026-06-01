Парвиз Шахбазов назвал Азербайджан надежным энергопартнером

Азербайджан выступает как надежный поставщик энергии и как важный стратегический актор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пленарной сессии министров "Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего", проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, эта площадка со временем внесла вклад в развитие крупных транснациональных проектов в области энергетической безопасности.

"Сегодня она вступила в новый этап благодаря партнерствам в сфере зеленой энергетики и растущей роли Азербайджана как инвестора. Кризис в Ормузском проливе, сопровождавшийся нарушением поставок примерно одной пятой мировых объемов нефти и СПГ и снижением общего объема поставок на 13%, продемонстрировал, что главным приоритетом сегодня являются безопасные и надежные поставки.

В этом контексте, на фоне нарушений в цепочках создания стоимости, изменения транзитных маршрутов и растущей неопределенности, стратегическое значение Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева продолжает возрастать. Соединяя Каспийское море с Черным, Средиземным и Адриатическим морями посредством стабильных маршрутов, Азербайджан выступает как надежный поставщик энергии и как важный стратегический актор, превращающий Каспийский регион в ключевой логистический и коммуникационный узел Среднего коридора", - сказал министр.