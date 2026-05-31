Раскрыта особенность нового смартфона Huawei

Huawei тестирует новую систему обработки изображений для будущих флагманов серии Pura 100, которая позволит одновременно использовать данные основной, сверхширокоугольной и телеобъективной камер.

Как передает Day.Az, об этом пишет GizmoChina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station (DCS).

Согласно утечке, вместо работы одной активной камеры при определенном фокусном расстоянии смартфон будет формировать итоговый снимок на основе данных сразу нескольких сенсоров. Таким образом изображение будет создаваться с использованием информации всех камер одновременно.

Также сообщается, что в систему могут быть интегрированы мультиспектральные датчики, уже применяемые Huawei в некоторых флагманских устройствах для улучшения цветопередачи и распознавания сцен. Это может обеспечить более точную передачу цветов и деталей вне зависимости от режима съемки.

Одним из ключевых преимуществ технологии может стать более плавное переключение между камерами при зуме. Сейчас смартфоны часто сталкиваются с различиями в цвете, экспозиции и детализации при смене объективов, а новая система способна уменьшить эти расхождения.

Подробные характеристики разработки пока не раскрываются. По данным источника, технология находится на этапе тестирования, поэтому к моменту выхода устройств ее реализация может измениться или не войти в финальную версию смартфона.