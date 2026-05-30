Фестиваль чая и кофе в Ханкенди завершился фейерверком

Двухдневный фестиваль чая и кофе, проходивший в городе Ханкенди, завершился 30 мая красочным фейерверком. Небо над городом озарилось яркими огнями.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в фестивале приняли участие более 20 местных и зарубежных компаний, представивших гостям различные виды чая и кофе.

Мероприятие вызвало большой интерес как у местных жителей, так и у гостей города.

Основной целью фестиваля стало продвижение культуры чая и кофе, популяризация местных производителей, а также вклад в оживление социально-культурной жизни Ханкенди.