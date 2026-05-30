OpenAI совершила математический прорыв

Компания OpenAI заявила, что одна из ее внутренних моделей искусственного интеллекта смогла найти контрпример к известной математической гипотезе венгерского математика Поль Эрдеш, выдвинутой еще в 1946 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал The Conversation, это достижение уже называют одним из первых действительно значимых математических результатов, полученных с помощью ИИ.

Речь идет о задаче о единичных расстояниях на плоскости, известной также как задача Эрдеша №90. Ее суть заключается в следующем: если разместить на плоскости определенное количество точек, то сколько пар из них можно расположить ровно на расстоянии одной единицы друг от друга.

На протяжении десятилетий считалось, что наиболее эффективное решение обеспечивают структуры, напоминающие квадратную решетку. Сам Эрдеш полагал, что даже при очень большом количестве точек существенно превзойти такую конфигурацию невозможно. Однако модель OpenAI продемонстрировала существование более эффективных вариантов.

Для поиска решения ИИ использовал методы алгебраической теории чисел и создал новые схемы размещения точек, позволяющие получить больше пар с единичным расстоянием, чем в классической квадратной сетке.

Канадский математик Дэниел Литт назвал это "первым автономным математическим результатом ИИ, который представляет самостоятельный интерес". По словам исследователей, особую значимость открытию придает тот факт, что задачу решала не узкоспециализированная математическая программа, а универсальная языковая модель.

После публикации работы американский математик Уилл Савин уже смог улучшить полученный результат, воспользовавшись аналогичным методом. Параллельно исследователи из Google DeepMind сообщили, что их ИИ-модели помогли решить еще девять открытых задач Эрдеша.

Лауреат Филдсовской премии Тимоти Гауэрс отметил, что если бы такую статью представил человек, он "без колебаний" рекомендовал бы ее к публикации в одном из самых престижных математических журналов мира - Annals of Mathematics.

В то же время ученые подчеркивают, что современные ИИ-системы пока не обязательно обладают настоящими "озарениями", которые традиционно считаются важнейшей частью математического мышления человека. По мнению экспертов, модель скорее смогла эффективно комбинировать уже существующие идеи и проверять огромное количество вариантов без временных ограничений.