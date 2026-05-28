Президент Ильхам Алиев о продолжающихся войнах в регионе

Как сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 мая ознакомился с работами по восстановлению индивидуальных жилых домов и инфраструктуры в селе Бёюк Галадереси Шушинского района и встретился с переселившимися в село жителями.

Как передает Day.Az, в ходе беседы с жителями, глава государства, в частности, коснулся войн в регионе.

"Вокруг нас идут войны: и на севере, и на юге, и в других местах. Будет ли конец этим войнам? Никто не знает. Чем они закончатся? Никто не знает. Кто победитель этих войн? Тоже трудно сказать, каждый говорит: победитель я", - сказал Президент Ильхам Алиев.