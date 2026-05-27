В Первой лиге Азербайджана определится последний участник

Сегодня состоится стыковой матч за право выступать в Первой Лиге Азербайджана по футболу в следующем сезоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в решающей встрече "Шимал", завершивший сезон на 11-м месте в Первой Лиге, сыграет против занявшего вторую строчку Второй Лиги "Гарадаг Локбатан".

Матч пройдет на городском стадионе Шамахы и начнется в 16:00.

На игре также будет использоваться система VAR.

Победитель противостояния получит право выступать в Первой Лиге Азербайджана в сезоне-2026/2027.