Азербайджан и Бахрейн намерены активизировать политический диалог

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита в Нью-Йорк встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн доктором Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

Как передает Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, министры поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном и с удовлетворением отметили взаимовыгодное сотрудничество в ряде сфер за прошедшие годы, включая взаимную поддержку и солидарность на многосторонних платформах.

"Была подчеркнута важность использования существующего потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества, а также активизации взаимных визитов и встреч на высоком уровне, проведения регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел и обогащения двусторонней договорно-правовой базы.

Министры обсудили текущее состояние и будущие перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Бахрейном в сферах экономики, торговли, энергетики, инвестиций, туризма, высоких технологий, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Была подчеркнута важность продвижения диалога и дипломатических усилий для обеспечения региональной стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.