Илияна Йотова направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Президент Республики Болгария Илияна Йотова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Прошу принять мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю благодарность за искреннее гостеприимство, оказанное мне и моей делегации во время 13-й сессии Всемирного форума городов, проходившей в Баку. У нас остались очень приятные впечатления от сессии, в которой приняли участие более 10 мэров болгарских муниципалитетов, а также представители высших учебных заведений Болгарии. В то же время подчеркиваю удовлетворение второй за три месяца двусторонней встречей с Вами. Это является свидетельством интенсивного политического диалога между нашими странами на самом высоком уровне.
Полностью разделяю Ваше мнение о том, что позитивная политическая динамика в наших отношениях должна перерасти в полезные для обеих сторон практические результаты и проекты. Считаю, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе наших переговоров о сотрудничестве в энергетической сфере, увеличение поставок азербайджанского природного газа болгарским компаниям, а также обсуждаемый потенциал второго энергетического коридора для транспортировки "зеленой энергии" по суше между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией являются необходимыми инвестициями в сегодняшнем мире, сотрясаемом конфликтами и нестабильностью. Интенсификация партнерских отношений в сфере промышленных зон и технологических парков, а также расширение связей между нашими народами в области образования и культуры также являются важными приоритетными направлениями для Болгарии.
Для меня было бы честью принять Вас в качестве нашего гостя в Болгарии, совместно открыть в городе Велико-Тырново "Парк Шуша" как яркий символ наших дружественных отношений.
С надеждой на возможность приветствовать Ваше превосходительство в Болгарии, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, а также дальнейших успехов в Вашей высшей государственной деятельности", - говорится в письме.
