Необычное грозовое облако

В сети распространились кадры грозового облака в форме наковальни, снятого из кабины пассажирского самолета.

Такое облако образуется, когда теплый воздух стремительно поднимается вверх, достигает стратосферы - естественного атмосферного "потолка" - и начинает распространяться горизонтально.

