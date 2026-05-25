Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои искренние поздравления по случаю святого праздника Курбан Айт и Дня независимости Азербайджанской Республики!
Символично, что в этом году Курбан Айт совпадает с государственным праздником. Пусть этот великий праздник всех мусульман, полный милосердия, приведет человечество к высоким духовным ценностям и продолжит получать благодарность и милость Всевышнего.
Я выражаю самые теплые пожелания братскому народу Азербайджана в дальнейшем стремительном развитии и процветании, а также в достижении благородных целей под Вашим руководством.
Я надеюсь, что взаимное уважение, которое мы с Вами установили, сохранится на долгие годы.
По этому знаменательному случаю, дорогой Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов, народу Азербайджана - мира и процветания".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре