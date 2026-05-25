В Азербайджане завершена реконструкция ряда водохранилищ и ирригационных каналов

За счет капитальных вложений завершены работы по реконструкции каскада водохранилищ Суговушан, Хачынчай, Кенделянчай и 7 магистральных ирригационных каналов, а также строительству водохранилища Забухчай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он отметил, что продолжены работы по реконструкции Сарсангского водохранилища, Ашагы-Мугана, а также крупнейшего магистрального канала страны - Ширванского ирригационного канала, строительству водохранилищ Ендгиджа и Алиджанчай, а также планируется начать строительство водохранилищ Бергюшадчай и Гякяричай.

"Наряду с этим, с привлечением международных финансовых институтов проведены соответствующие подготовительные работы по реконструкции Карабахского ирригационного канала и строительству магистрального ирригационного канала Гыз галасы. Вместе с этими работами будет орошено более 100 тысяч гектаров новых территорий, а на почти 500 тысячах гектаров будут улучшены ирригационные системы", - сказал председатель Госагентства.