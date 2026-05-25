PASHA Bank раскрыл финансовые результаты за 2025 год

PASHA Bank представил годовые финансовые результаты за 2025 год в рамках - конференции.

На мероприятии, состоявшемся 25 мая 2026 года, выступили председатель Правления и главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев, член Правления и главный финансовый директор Мурад Сулейманов, а также директор департамента маркетинга Гюнель Мавлиярова.

В ходе пресс-конференции была представлена информация о достижениях Банка в финансовом секторе за отчетный период, стратегических приоритетах, клиентоориентированном подходе, результатах в рамках политики корпоративной социальной ответственности, а также о деятельности в сфере управления талантами.

Было отмечено, что PASHA Bank продемонстрировал положительную динамику по ключевым финансовым показателям за 2025 год. Совокупные активы Банка выросли на 14% и достигли 9,84 млрд AZN, кредитный портфель увеличился на 5% - до 3,88 млрд AZN, депозитный портфель вырос на 16% - до 7,90 млрд AZN, а капитал увеличился на 7% и составил 964 млн AZN. При этом процентные доходы выросли на 13%, а непроцентные доходы - на 9%, что связано с расширением бизнеса и диверсификацией источников дохода.

С долей рынка 19,3% в сегменте бизнес-кредитования PASHA Bank сохранил позицию крупнейшего частного корпоративного финансового института Азербайджана. Основная часть кредитного портфеля приходится на торговлю, сферу услуг, промышленность и транспорт. Это вновь подтверждает роль Банка как одного из ключевых финансовых партнеров, поддерживающих устойчивое развитие ненефтяного сектора экономики. В сегменте МСБ Банк продемонстрировал темпы роста выше рыночных показателей. Увеличив долю на депозитном рынке до 19,8%, Банк также повысил долю на рынке депозитов юридических лиц до 25,6%.

Представители Банка также подчеркнули, что процесс первичного публичного размещения акций (IPO), объявленный 13 апреля, продолжается. Через Бакинскую фондовую биржу размещаются 932 926 акций, что составляет 5% капитала Банка, по цене 55 AZN за акцию. В связи с высоким интересом инвесторов срок подписки продлен до 12 июня 2026 года.

Если не указано иное, результаты основаны на консолидированной финансовой отчетности, проверенной внешними аудиторами.