В Китае придумали интересный способ успокоить пассажиров метро

В Китае решили опасения многих пассажиров, которые опасались ездить на беспилотной линии метро, поэтому власти посадили в переднюю часть поезда человека, который изображает машиниста.

Отмечается, что хотя он не управляет составом, а его единственная задача просто находиться внутри - людям стало спокойнее и пассажиропоток на линии вырос.

