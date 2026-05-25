В Китае придумали интересный способ успокоить пассажиров метро

В Китае решили опасения многих пассажиров, которые опасались ездить на беспилотной линии метро, поэтому власти посадили в переднюю часть поезда человека, который изображает машиниста.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что хотя он не управляет составом, а его единственная задача просто находиться внутри - людям стало спокойнее и пассажиропоток на линии вырос.
