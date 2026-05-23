Советник Трампа опубликовал видео летящего стелз-бомбардировщика

Дэн Скавино, давний советник Дональда Трампа и заместитель руководителя аппарата Белого дома, опубликовал в соцсетях короткое видео с американским стратегическим бомбардировщиком-невидимкой B-2 Spirit.

Как передает Day.Az, публикация привлекла внимание на фоне роста напряженности вокруг Ирана.

В соцсетях обратили внимание на то, что ранее Скавино уже публиковал подобное видео. После этого США и Израиль, по данным СМИ, нанесли удары по Ирану.

На этом фоне появились сообщения о том, что вооруженные силы Ирана этой ночью были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Официального подтверждения связи между публикацией Скавино и возможными военными решениями Вашингтона пока нет.