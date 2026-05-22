Минная опасность останется одним из главных вызовов в Карабахе на долгие годы

Минная опасность в Карабахе и Восточном Зангезуре останется одним из главных вызовов региона на долгие годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на мероприятии на тему "От урбицида к возрождению: устойчивое восстановление, расселение и развитие в Агдаме, Физули, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане", проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы сильно загрязнены минами, поскольку находятся вдоль линии соприкосновения, существовавшей в течение 30 лет.

"Чтобы начать процесс восстановления и реконструкции, в первую очередь необходимо было провести работы по разминированию. За последние пять лет от мин очищено около 60 процентов территории Агдамского района, 78 процентов Физулинского района и 16 процентов Ходжавендского района", - отметил он.

Э.Гусейнов подчеркнул, что, несмотря на достигнутые результаты, проблема мин до сих пор полностью не устранена.

"Это фундаментальная проблема, и она будет сохраняться в будущие годы. Мы должны учитывать эту реальность, уделять особое внимание вопросам безопасности и сохранять защиту жизни людей в качестве главного приоритета", - добавил он.

Специальный представитель также отметил, что работы по разминированию являются одним из основных условий для восстановления населенных пунктов, возвращения людей на родные земли и возобновления экономической деятельности.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты", объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.