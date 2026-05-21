В Баку рассказали, как сегодня работает автобусная сеть города

В настоящее время в Баку функционируют 368 экологически чистых автобусов, а также создано 140 километров автобусных полос.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом заявил глава Бакинского регионального управления Агентства наземного транспорта Азербайджана Тарлан Сафаров во время выступления на мероприятии "Генеральный план Баку - к новому этапу развития", прошедшем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13).

По его словам, трансформация транспортной инфраструктуры Баку в рамках дорожной карты на 2025-2030 годы реализуется в соответствии с государственной программой, утвержденной соответствующим распоряжением Президента Азербайджана. Программа предусматривает поэтапную и гибкую модернизацию транспортной системы столицы, а проекты городской мобильности реализуются с учетом процессов урбанизации.

"За последние пять лет объем ежедневных пассажироперевозок вырос на 32%, и ежедневно на линии выпускаются 2300 автобусов. В рамках расширяющейся транспортной сети ежегодно перевозится около 500 миллионов пассажиров.

Одновременно реализуются проекты по расширению сети метро и региональных железных дорог, новые линии планируется соединить жилые районы с основными центрами города", - подчеркнул Сафаров.