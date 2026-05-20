С какой скоростью будут двигаться поезда на маршруте Баку-Тбилиси-Баку?

Одним из факторов, влияющих на общее время в пути поезда Баку-Тбилиси, является техническое состояние железнодорожной инфраструктуры и ограничение скорости на территории Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Фараджов.

По его словам, в Грузии средняя скорость поезда составит около 50 км/ч.

"Относительно низкая скорость на участке Гардабани-Тбилиси связана именно с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры на этой территории. Поезда будут преодолевать расстояние в 498 километров от Баку до станции Бёюк Кясик за 6 часов 10 минут. Поскольку железнодорожная инфраструктура на территории Азербайджана обновлена, средняя скорость движения составит около 100 км/ч", - отметил он.

По словам главы департамента, пограничный и таможенный контроль на территории Азербайджана будет проводиться на станции Бёюк Кясик прямо в поезде, без высадки пассажиров:

"Для этого на станции предусмотрена остановка продолжительностью 60 минут. На территории Грузии аналогичные пограничные и таможенные проверки будут проводиться на станции Гардабани, где также запланирована остановка на 60 минут. В каждом вагоне выделены специальные рабочие места для сотрудников пограничной и таможенной служб. Это позволит проводить процедуры более удобно и системно".

Напомним, согласно предварительной договоренности между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и "Грузинскими железными дорогами", поезда с 26 мая будут ежедневно отправляться из Баку в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. Из Тбилиси поезд будет отправляться в 21:00 и прибывать в Баку на следующий день в 06:24.