Еще несколько улиц в центре Баку станут пешеходными

В соответствии с соответствующими поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку продолжается создание пешеходных зон и коридоров.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Недавно улица Ислама Сафарли, оптимально соединяющая две крупные пешеходные зоны столицы - площадь Фонтанов и Зимний парк, была превращена в пешеходную и передана в пользование жителям и гостям города.

Этот проект, положительно встреченный общественностью и полностью соответствующий современным принципам градостроительства, планируется продолжить и на территориях, прилегающих к улице Ислама Сафарли.

Так, Координационный совет по транспорту принял решение о превращении в пешеходные улиц Алимардана Топчубашова, Льва Толстого, Юсифа Мамедалиева, Расула Рзы и Хагани.

В ближайшие дни начнется реализация проекта, основанного на мировом опыте, касающегося этих пространств, представляющих большой интерес как для местных жителей, так и для гостей города.

Напомним, что на этих улицах расположены исторические здания XIX-XX веков, однако в настоящее время они находятся в центре автомобильной загруженности. Из-за плотного движения жители и гости города не могут полноценно знакомиться с расположенными здесь историческими памятниками. Кроме того, из-за узких тротуаров и интенсивного пешеходного потока эти территории фактически уже активно используются участниками движения без автомобилей.

С учетом всего этого планируется полностью освободить популярные среди пешеходов территории от автомобильного движения.

В результате реализации проекта общая протяженность пешеходных улиц в центре Баку за пределами Ичеришехер значительно увеличится. Это обеспечит дальнейшее развитие и расширение пешеходной инфраструктуры центра города. Кроме того, будут сформированы два независимых пешеходных маршрута - от сада Хагани и площади Фонтанов до Зимнего парка и Центрального парка.

Парковочные места с улиц, которые станут пешеходными, будут перенесены на пересекающиеся улицы с сохранением доступности, а также будут организованы дополнительные парковочные места. Одновременно будут созданы условия для въезда на эти улицы автомобилей оперативных и коммунальных служб.