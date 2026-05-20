Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Азербайджанского института метрологии медалью "Терегги"

За заслуги в развитии метрологической сферы Азербайджана группа сотрудников публичного юридического лица "Азербайджанский институт метрологии" при Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики награждена медалью "Терегги".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

