Баку рассказал, как надо: тема освобожденных территорий на WUF13

Автор: Лейла Таривердиева

В Баку продолжает работу 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13). Второй день форума отметился очень важной темой - "Постконфликтное градостроительство: восстановление уничтоженной идентичности и перестройка интегрированного будущего".

Постконфликтное градостроительство - это тема, в которой Азербайджаном накоплен немалый опыт. Страна ведет восстановительные работы на лощади 11 тысяч квадратных километров. Города и села поднимаются с нуля. В буквальном смысле этого слова. На территории размером с Ливан, с чистого листа создается вся инфраструктура, необходимая для жизни. Прокладываются подземные коммуникации и дороги, строятся электростанции и трубопроводы, возводятся жилые комплексы и предприятия. За период после Второй мировой войны подобного опыта нет ни у одной страны, пережившей разрушительный конфликт. Если бы существовала шкала степени разрушений, то карабахский конфликт занимал бы самую высокую строчку.

Президент Азербайджана не преувеличивает, говоря, что мы восстанавливаем освобожденные города и села с нуля.

Причем, делается это за счет собственных ресурсов и ускоренными темпами. Чтобы вернуть к жизни тысячи квадратных километров земли, начиненных минами и покрытых руинами, требуются десятилетия, наличие доноров и патронажа международных организаций. Война в Украине еще продолжается, а в мире уже обсуждается создание донорской структуры, которая будет финансировать восстановление страны после прекращения боевых действий.

По поводу помощи Азербайджану в постконфликтном восстановлении никаких международных донорских инициатив никогда не существовало. Да Баку и не обращался никогда за помощью, не протягивал руку, а все делает сам.

По данным министерства финансов, в 2021-2025 годах из государственного бюджета на восстановление и реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура было направлено 22 миллиарда манатов. В 2026 году на эти цели в госбюджете предусмотрено 3,5 миллиарда манатов. Бюджетные расходы на эти цели в 2027-2030 годах прогнозируются в объеме 13,3 миллиарда манатов (около 7 миллиардов долларов).

Для небольшой и не самой богатой страны это очень большие суммы, но о затратах не думаешь, когда видишь, как ожидают освобожденные земли. Сегодня там живут, работают, учатся более 85 тысяч человек. Карабахская земля снова расцвела всеми красками, которых была лишена тридцать лет.

Для того, чтобы это стало возможным, потребовалось пять лет интенсивной созидательной работы, идущей параллельно с разминированием. Безопасность возвращающихся на свои земли людей это задача номер один.

"Полагаю, что к настоящему моменту мы выработали уникальный опыт строительства городов и сел с нуля, - сказал Президент Ильхам Алиев в интервью "Евроньюс" на полях WUF13. - К сожалению, это стало следствием масштабных разрушений на оккупированных территориях, и у нас не было иного выбора. Поэтапный подход, а в ряде случаев и параллельное ведение работ по развитию, привели к тому, что за пять лет уже 85 тысяч человек вернулись обратно".

Первоначально, как отметил глава государства, был решен вопрос энергоснабжения. На сегодняшний на освобожденных территориях введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. Объема выработки тут будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории.

Следующий этап - это дорожно-транспортная инфраструктура. На освобожденных территориях Азербайджана планируется реализация 68 дорожных проектов общей протяженностью 3 878,1 километра. По данным Госагентства автомобильных дорог на начало мая, запланировано строительство 48 тоннелей общей протяженностью 71,2 километра, 7 из них уже завершены (13,6 километра). Кроме того, в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется строительство 447 мостов, 392 из которых уже построены. По сегодняшний день проложено свыше 1 400 километров автомобильных дорог и более 120 километров железнодорожного полотна. Завершается строительство автодороги Агдам-Шуша, строятся дороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлюкерпю-Кяльбаджар, Суговушан-Кельбаджар-Агдере-Агдам, Аскеран-Ходжалы-Ханкенди и Барда-Агдам-Аскеран.

Особый интерес вызывает развитие железнодорожной сети освобожденных районов. В 2025 году было открыто движение по маршруту Баку-Агдам. В 2026 году планируется достроить линию Агдам-Ханкенди, а также реконструировать участок Евлах-Барда, после чего откроется прямое скоростное сообщение между Баку и Ханкенди.

Подчеркнем - эта грандиозная работа продолжается только пять лет, и уже столько сделано. "Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли, в отличие от тех, кто приходит только для того, чтобы сносить, разрушать, приносить горе и страдания", - сказал на открытии WUF13 Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев заявил, что одной из первостепенных задач, стоящих в данный момент перед азербайджанским правительством, является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура - территорий, которые в течение почти тридцати лет находились под армянской оккупацией и подверглись полному разрушению и опустошению. Глава государства напомнил, что в годы оккупации международные наблюдатели и те, кто побывал в той зоне, сравнивали Агдам с Хиросимой. "Они называли его "Хиросимой Кавказа", поскольку города просто не существовало. Он был полностью сровнен с землей, и в отличие от Хиросимы, это произошло не за один день в результате взрыва атомной бомбы, а в течение тридцати лет оккупации, когда здания, исторические сооружения, общественные здания и дома были просто разобраны, полностью разрушены", - сказал глава государства.

Вспомнились слова Президента Азербайджана, сказанные им в мае 2021 года на церемонии начала восстановления Агдама. Он сказал: "Мы построим такой Агдам, который станет примером для всего мира".

Сегодня можно наблюдать очертания того города, которым станет Агдам. Это будет уже не небольшой городок районного масштаба, а крупный населенный пункт с развитой современной инфраструктурой и оснащенный "умными" технологиями. Генплан Агдама поражает оригинальными решениями. Проект, ставший плодом сотрудничества специалистов разных стран, позволит агдамцам вернуться совсем в другой Агдам. Многие из них, кто после этнических чисток осел в столице, не почувствуют разницы. Этот город действительно обещает удивить мир.

В целом, Карабах и Восточный Зангезур уровнем урбанизации превзойдут многие другие регионы страны. Не удивимся, если через несколько лет очередной Всемирный форум городов пройдет в Агдаме или Ханкенди.

По мнению председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях проекты - это интересный опыт для всего мира. Здесь ведется комплексная работа, связанная с институциональной организацией, подходами к планированию, организацией строительного процесса и возвращением людей в родные края. Азербайджан, делясь этим опытом на платформе WUF13, представляет свои подходы к градостроительству и восстановлению в постконфликтный период, сказал журналистам в ходе форума глава Госкомитета.

Опыт Азербайджана уникален и, несомненно, будет востребован. К сожалению, нынешняя геополитическая ситуация говорит о том, что число конфликтов в мире будет только расти. А современные виды вооружений обладают большой разрушительной силой, и можно видеть, как рушатся целые города, сравниваются с землей промышленные гиганты. Хотя оккупированные Арменией города и села Азербайджана были разрушены не бомбами, а бульдозерами и руками человека (если, конечно, армянских вандалов и мародеров можно назвать людьми), результат один и тот же.

Азербайджан показывает своим примером, что неразрешимых задач не бывает. И может поделиться своим опытом со всеми, кто захочет узнать, что такое созидание.