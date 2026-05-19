Карабах на повестке WUF13 - Азербайджан показал модель восстановления будущего

Автор: Акпер Новруз, Azernews

Азербайджан вновь находится в центре глобальной повестки, принимая Всемирный форум урбанистики (WUF13) в партнерстве с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat). Форум проходит под девизом "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества" и объединяет ведущих экспертов в области городского планирования, представителей правительств, международных организаций, академических кругов и гражданского общества для обсуждения ключевых проблем урбанизации, с которыми сегодня сталкивается мир. Собрав в Баку одних из лучших специалистов в сфере городского планирования, этот форум высокого уровня стал еще одним подтверждением растущего значения институтов Азербайджана на международной арене после успеха COP29. И, судя по первому дню, Баку успешно справляется с этой задачей.

Нынешний 13-й Всемирный форум урбанистики, организованный совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана, уже привлек беспрецедентное число участников - 32 225 человек из 180 стран мира. Форум проходит на Бакинском олимпийском стадионе. Важно и то, что WUF13 проводится в период промежуточного обзора Новой программы развития городов, а значит, его итоги окажут прямое влияние на доклад Генерального секретаря ООН по урбанизации за 2026 год.

Масштаб мероприятия отражает растущие институциональные амбиции Азербайджана. Президент Ильхам Алиев объявил 2026 год в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры", что придает этому процессу статус смелой и перспективной части более широкой национальной стратегии городской трансформации. В первый день форума Азербайджан провел министерскую дискуссию по Новой программе развития городов, которая проходит на середине 20-летнего периода ее реализации, чтобы оценить достигнутые результаты и определить дальнейшие шаги. Еще одним знаковым моментом 13-й сессии Всемирного форума урбанистики станет то, что впервые в рамках форума пройдет сегмент Саммита лидеров.

В центре выступления азербайджанской делегации на WUF13 будет история восстановления освобожденных территорий. С 2020 года Азербайджан инвестировал более 10,3 миллиарда долларов в восстановление Карабахского региона и Восточного Зангезура. На конференции WUF13 Азербайджан представит масштабный проект восстановления и урбанизации, реализуемый на территориях Карабаха и Восточного Зангезура, включая концепции "умного города" и "умного села", а также превращение этих территорий в зоны зеленой энергетики.

Восстановление этих территорий, которые строятся с нуля с использованием технологий умного города, зон с нулевыми выбросами и интеграции устойчивого сельского хозяйства, служит живой лабораторией для тех принципов, которые WUF13 стремится продвигать. Как заявил национальный координатор WUF13 от Азербайджана Анар Гулиев, "эти инициативы еще раз демонстрируют, что жилье и городское развитие больше не являются просто техническими вопросами, а превратились в вопросы глобального стратегического значения, требующие лидерства на самом высоком уровне".

Соглашение о намерениях, подписанное между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и UN-Habitat, выходит за рамки обычных организационных процедур. Оно представляет собой попытку создать эффективные операционные механизмы и превратить процесс подготовки к WUF13 в институционализированный формат, тем самым сформировав четкий путь, которому смогут следовать будущие страны-хозяйки WUF. Такие процессы уже начали называть "Бакинскими стандартами WUF13".

На двустороннем уровне в начале 2026 года было подписано соглашение между Абу-Даби и Баку о развитии двух городов, в частности в сфере городской мобильности и экологических технологий. Это показывает, как Азербайджан благодаря своей растущей роли на международной арене может способствовать привлечению подобных инвестиций.

WUF13 предоставляет редкую возможность распространять практические решения, формировать глобальную политику и мобилизовывать инвестиции для обеспечения достаточного жилья для всех, тем самым прокладывая путь к зеленому, устойчивому и инклюзивному городскому развитию. Для Азербайджанской Республики это событие имеет большое значение, поскольку страна добилась достаточного прогресса - от восстановления разрушенных городов до участия в определении будущего направления глобальной урбанизации.

Чтобы глубже понять возможности и вызовы, которые WUF13 открывает для Азербайджана, а также значение модели городского развития страны в глобальном масштабе, AzerNEWS побеседовал с экспертом.

Эксперт по международным отношениям, член Центра анализа стратегической политики и международных отношений Ламан Назарова считает, что это событие открывает новые возможности для городского развития с точки зрения международного сотрудничества:

"С одной стороны, мы укрепляем свои позиции как страна, которая умеет проводить глобальные форумы на высоком уровне и предлагать реальные решения. Это, безусловно, поможет привлечь серьезные инвестиции и технологических партнеров. С другой стороны, особенно интересно рассматривать это через призму ОТГ и Среднего коридора. Опыт строительства умных городов и сел в Карабахе и Восточном Зангезуре может стать отличной основой для совместных проектов тюркских государств. Современная инфраструктура вдоль коридора превратит его не просто в транспортный маршрут, а в настоящее пространство для бизнеса и инноваций. Я думаю, здесь есть огромный потенциал для турецких, казахстанских, узбекских и китайских компаний. И, конечно, все это связано со Средним коридором. Развитие современных и "умных" городов и сел вдоль транспортного маршрута сделает коридор более привлекательным для инвесторов и создаст новые цепочки стоимости", - сказала она.

Эксперт считает, что Баку обладает большим потенциалом для обмена своим опытом и стимулирования сотрудничества с заинтересованными странами:

"Концепции "умный город" и "умное село", которые Азербайджан реализует в Карабахе и Восточном Зангезуре, действительно уникальны. Прежде всего, все строится с нуля с использованием современных зеленых технологий. Я имею в виду возобновляемую энергетику, умное управление ресурсами, цифровые сервисы. Во-вторых, это жилое пространство, куда люди действительно возвращаются. Такая скорость и качество реализации в постконфликтных условиях делают нашу модель особенно ценной. Она показывает, как можно сразу создать комфортную и современную среду, а не просто восстановить то, что было раньше. Думаю, сегодня это один из самых интересных примеров в мире. Такой формат позволяет привлекать международные институты, такие как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский союз и другие организации. Когда разные глобальные игроки объединяют усилия, восстановление становится намного эффективнее. Мы показываем, что даже после серьезного конфликта нужно не просто восстанавливать территорию, а с самого начала строить пространство будущего. Это отличная дорожная карта для других регионов, столкнувшихся с войнами, катастрофами или масштабным перемещением населения. Азербайджан показывает миру, что постконфликтное восстановление не обязательно должно означать возвращение в прошлое. Напротив, оно может стать настоящим рывком вперед. Я искренне считаю, что это беспрецедентный пример страны, которая стратегически смотрит вперед и стремится укрепить не только собственные позиции, но и позиции всего региона".