ASAN Müraciət принимает обращения граждан по 164 категориям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила руководитель Информационной системы ASAN Müraciət Аслы Ибрагимли на панельной дискуссии под названием "Модель ASAN в урбанизации: роль государственных услуг и волонтерства" в павильоне Агентства государственной поддержки Организации "ASAN Könüllüləri", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Она отметила, что информационная система ASAN Müraciət и мобильное приложение ASAN Müraciət являются важным коммуникационным мостом между гражданами и государственными учреждениями.

А.Ибрагимли сказала, что платформа принимает обращения по проблемам дорог и транспорта, вопросам окружающей среды, проблемам охраны и безопасности, трудностям, связанным с коммунальными услугами, а также по инфраструктурным проблемам:

"В целом Информационная система ASAN Müraciət принимает обращения по 164 различным категориям.

После получения обращений от граждан команда ASAN Müraciət анализирует их и направляет в соответствующие государственные органы. В настоящее время в этой системе участвуют около 100 государственных учреждений".

Она добавила, что ASAN Müraciət не только помогает решать проблемы, но и поощряет более активное участие граждан в городской жизни.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.