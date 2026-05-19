Habitat for Humanity призывает правительства на WUF13 сделать жилье приоритетом повестки развития

Международная некоммерческая организация Habitat for Humanity International (США) призывает правительства стран-участниц 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку сделать жилищный вопрос центральным элементом повестки развития.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend на полях форума генеральный директор организации Джонатан Рекфорд.

"Несмотря на фундаментальную роль жилья в обеспечении экономической мобильности, климатической устойчивости и благополучия людей, этот вопрос по-прежнему крайне слабо представлен в глобальных стратегиях. Анализ показывает, что на жилье приходится менее 1% официальной помощи в целях развития, а лишь 2% национальных климатических планов демонстрируют реальную амбициозность в этой сфере", - отметил он.

По словам Рекфорда, Habitat призывает правительства:

- признать жилье межсекторальным катализатором развития, учитывая его ключевую роль в стимулировании экономического роста, улучшении показателей здравоохранения и образования, а также расширении возможностей для женщин и уязвимых групп населения;

- взять на себя обязательства по совершенствованию механизмов учета жилищных проектов в рамках официальной помощи в целях развития, чтобы инвестиции были более прозрачными, сопоставимыми и соответствовали масштабам глобальных потребностей. По его словам, существующие системы оценки скрывают реальный уровень поддержки и ограничивают эффективное планирование;

- сотрудничать со странами-партнерами в целях расширения, адаптации и тиражирования успешных жилищных решений, уже доказавших свою эффективность в рамках программ развития, а также масштабировать инициативы, приносящие измеримые экономические и социальные результаты;

- обеспечить, чтобы жилищные стратегии были ориентированы прежде всего на наиболее уязвимые группы населения, а также создавать благоприятные условия для партнерства с организациями гражданского общества, способными сократить разрыв между потребностями и реальной помощью. Это, в частности, предполагает приоритетное внимание недостаточно охваченным категориям населения в национальных жилищных программах и признание роли НПО в работе с труднодоступными сообществами.

Рекфорд также рассказал о том, как организация оценивает глобальную проблему доступного жилья в условиях стремительной урбанизации.

"Мы по-прежнему пытаемся решить городской жилищный кризис слишком узким подходом, сосредотачиваясь на строительстве нового жилья и вопросах домовладения, при этом игнорируя тот факт, что большинство людей зависит от уже существующего жилищного фонда, неформальных поселений и более широкого спектра форм владения и пользования жильем.

Кроме того, одним из устойчивых препятствий для масштабирования жилищных решений в мире является не нехватка доказательств эффективности или самих механизмов, а отсутствие общего понимания проблемы. Среди доноров, правительств и профильных специалистов жилье определяется и оценивается непоследовательно и слишком узко, что приводит к фрагментированной политике, несогласованности инвестиций и недостаточному признанию всего спектра жилищных потребностей и возможных решений", - пояснил он.

Главный исполнительный директор Habitat отметил, что для устранения этого пробела организация внедряет Глобальный континуум адекватности жилья (Global Continuum of Housing Adequacy).

По его словам, этот инструмент представляет собой единый и универсальный международный подход, отражающий весь спектр жилищных условий - от бездомности до рыночных решений - и прямо включает поэтапное улучшение жилья как один из ключевых путей решения проблемы.

"Habitat призывает правительства и партнеров по развитию:

- принять общую концептуальную основу в сфере жилья, используя такие инструменты, как Глобальный континуум адекватности жилья, для формирования единого подхода и терминологии, что позволит повысить согласованность политики, программ и инвестиционных решений;

- признать и интегрировать поэтапное развитие жилья в национальные и глобальные жилищные стратегии, рассматривая его как основной и легитимный механизм, с помощью которого миллионы семей получают доступ к жилью и улучшают условия проживания, а также обеспечивать поддержку этого подхода через соответствующую политику, финансирование и техническое содействие;

- применять структурированные методы жилищной диагностики при принятии решений, используя данный континуум для выявления системных пробелов, анализа переходов между различными жилищными условиями и определения приоритетных мер, способствующих укреплению жилищных систем в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.

Гланый исполнительный директор Habitat добавил, что устойчивые жилищные решения невозможно просто "предоставить" сообществам - они должны разрабатываться и реализовываться совместно с самими местными жителями и под их руководством.

"Чем ближе решения к местному лидерству, знаниям и чувству ответственности со стороны сообщества, тем более масштабируемыми и устойчивыми они становятся. Мы пришли к выводу, что масштабирование возможно тогда, когда объединяются лидерство сообществ, партнерство с местными органами власти и функционирующие рыночные механизмы. Если хотя бы один из этих элементов отсутствует, решения зачастую остаются лишь пилотными проектами, а не приводят к системным изменениям.

Одним из примеров стала ситуация в Непале. Там инклюзивное жилищное решение было реализовано за счет укрепления всей жилищной экосистемы, а не только строительства домов. Инициатива объединила государственные субсидии, филантропическое финансирование, местные рынки и участие сообществ для поддержки климатически устойчивого бамбукового жилья для безземельных и маргинализированных семей, одновременно развивая цепочки поставок, профессиональные навыки и признание таких решений на уровне государственной политики", - отметил он.

Рефорд заявил, что организация помогла более чем 65 миллионам человек построить или улучшить жилье.

"И мы первыми скажем, что не можем сделать это в одиночку. Масштаб жилищного кризиса требует сотрудничества между различными секторами для того, чтобы реально сократить дефицит жилья. Для укрепления партнерств мы возвращаемся к нашему призыву к правительствам при формировании жилищной политики: наиболее уязвимые группы населения должны быть в центре любой стратегии, направленной на расширение доступа к жилью. Эти же группы должны быть в фокусе при создании партнерств с организациями гражданского общества.

Мы готовы к сотрудничеству с любой организацией или правительством, которые разделяют наше видение мира, где у каждого человека есть достойное жилье. Как глобальная жилищная организация, мы являемся политически вовлеченными, но не партийными. Мы политичны в том смысле, что нет ни одного примера в мире улучшения доступа к жилью без участия государства. Но мы непартийны, поскольку жилье - это базовый вопрос для каждой страны. По мере того как государства ищут способы улучшить доступ к жилью, мы готовы сотрудничать и делиться экспертизой там, где это может помочь в формировании государственной политики", - заключил он.