Инфраструктурные потери Украины в результате войны превысили 195 млрд долларов

Инфраструктурные потери Украины в результате войны превысили 195 миллиардов долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что участие Украины в форуме происходит на фоне полномасштабной войны, которая продолжается уже более четырех лет. "В этой войне мы теряем жилищный фонд, промышленные активы, энергетические мощности и человеческий капитал. Согласно последним оценкам, только ущерб жилищному сектору превышает 60 миллиардов долларов", - сказал Кулеба.

По его словам, более 70 процентов населения Украины, несмотря на войну, проживает в городах и на урбанизированных территориях. Страна в условиях войны формирует новую модель устойчивости городов.

"Мы переосмысливаем наш подход к градостроительству, инфраструктуре и общественным пространствам. Современное понятие города уже измеряется безопасностью, энергетической независимостью, созданием убежищ и способностью бесперебойно функционировать в кризисных условиях", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Украина в процессе восстановления городов применяет принципы "европейского Баухауса" - устойчивость и инклюзивность.

"Сегодня Украина - это не просто восстанавливающаяся страна, а страна, формирующая новую глобальную модель устойчивости городов в XXI веке", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что Украина и Азербайджан хорошо понимают ценность устойчивости, а также важность надежной инфраструктуры и энергетической безопасности.