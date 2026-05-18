В Ираке обнаружили еще одну секретную базу Израиля

Ирак более года тайно предоставлял свою территорию для создания двух военных баз Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации NYT, израильские военные начали готовить создание одной из баз еще в конце 2024 года. При этом издание отмечает, что США могли не сообщать Ираку о присутствии на его территории военных третьей страны. Раскрытие таких данных способно ослабить влияние Вашингтона в стране.

Кроме того, иракские военные наблюдали за базой на расстоянии и позже запросили у американской стороны дополнительные сведения, но ответа не получили. Еще одно подразделение армии Ирака попыталось приблизиться к объекту, однако попало под обстрел и было вынуждено отойти.