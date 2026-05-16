Азербайджанские гимнасты завоевали медали на турнире в Баку

С 14 по 16 мая на Национальной арене гимнастики в Баку прошли соревнования по спортивной гимнастике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в турнире, в котором приняли участие около 50 гимнастов из 5 стран, за первенство боролись как женщины, так и мужчины. Гимнасты выступали в возрастных категориях "юноши" и "взрослые".

Азербайджан на этом турнире в возрастной категории "взрослые" среди женщин представляли Назянин Теймурова, Дениз Алиева, Айтян Мамедова и Хадиджа Аббасзаде, в возрастной категории "юноши" - Альбина Алиева, Лейла Мамедзаде, Айназ Меджидзаде и Лала Заманлы, в возрастной категории "взрослые" среди мужчин выступили Расул Ахмедзаде, Айдын Ализаде и Никита Симонов. А в возрастной категории "юноши" - Мирюсиф Ахмадзаде, Ильхам Салаев, Махир Салимов, Исгандер Джавадзаде и Махаммад Рустамзаде.

В первый день турнира состоялось награждение гимнасток возрастной категории "юноши" в командном зачете и многоборье.

Азербайджанские гимнастки и гимнасты завоевали бронзовые медали в командном зачете. Лейла Мамедзаде выиграла бронзу в индивидуальном многоборье среди женщин.

На второй день гимнасты в возрастной категории "взрослые" продемонстрировали свои выступления в многоборье. В многоборье Расул Ахмедзаде завоевал золотую медаль среди мужчин, а Хадиджа Аббасзаде - бронзовую медаль среди женщин.

Последний день соревнований запомнился захватывающим финалом. Гимнасты в возрастных категориях "юноши" и "взрослые" завершили свои финальные выступления на различных снарядах. Азербайджанские гимнасты успешно выступили в финале.

В возрастной категории "взрослые" Ильхам Салаев завоевал бронзовую медаль в вольных упражнениях, а Лейла Мамедзаде - три бронзовые медали в опорном прыжке, на перекладине и в вольных упражнениях. В возрастной категории "взрослые" Расул Ахмедзаде завоевал золото в упражнениях на коне и перекладине, Дениз Алиева - золото в опорном прыжке и серебро на брусьях, Никита Симонов - золото на кольцах, Назанин Теймурова - золото на бревне, а Айдын Ализаде - бронзу на параллельных брусьях.