https://news.day.az/society/1834803.html
На WUF13 пройдет инфосессия на тему «Роль АЖД в развитии городов и урбанизации»
17 мая в рамках 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13) в Баку пройдет инфосессия на тему "Роль "Азербайджанских железных дорог" в развитии городов и урбанизации".
Как передает Day.Az, также на стенде AZCON Holding (D15) будут представлены цифровые презентации, посвященные роли железных дорог в развитии урбанистических процессов.
Еще одна инфосессия под названием "Трансформация городов с помощью железных дорог" состоится 19 мая.
Отмечается, что в связи с проведением WUF13, который пройдет в Баку 17-22 мая, "Азербайджанские железные дороги" будут работать в усиленном режиме и в координации со всеми соответствующими структурами.
