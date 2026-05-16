Азербайджанский легкоатлет завоевал лицензию на чемпионат Европы U18

В Баку состоялось первенство столицы по легкой атлетике среди спортсменов, организованное Бакинским городским управлением молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первый день соревнований прошли забеги на 100, 400 и 1500 метров среди юношей и девушек, а также турниры по тройному прыжку, толканию ядра и метанию копья.

Главным событием дня стало выступление Рамиля Исмаилова в соревнованиях по тройному прыжку. Азербайджанский спортсмен показал результат 14,40 метра и выполнил норматив для участия в чемпионате Европы U18.

Победителями соревнований также стали:

400 м, юноши - Джавид Абдуллаев (50,90)

1500 м, девушки - Элина Юсупова (5:40.30)

400 м, девушки - Дарья Садыгова (1:01.61)

Метание копья, девушки - Нихал Ахмедсой (20,49 м)

Метание копья, мужчины - Ниджат Ибрагимзаде (44,80 м)

100 м, девушки - Сафия Керимова (12,78 сек)

100 м, юноши - Данил Суваев (11,35 сек)

Толкание ядра, девушки - Айла Исмайылова (10,45 м)

Толкание ядра, юноши - Ниджат Ибрагимзаде (14,06 м)

1500 м, юноши - Нихат Гафаров (4:29.41)

Победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами.