АЖД перейдет на усиленный режим работы в дни проведения WUF13

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будет работать в усиленном режиме в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, а также в координации со всеми соответствующими ведомствами.

Для эффективного управления ожидаемым повышенным пассажиропотоком, особенно на Бакинском железнодорожном вокзале, а также на станциях Кёроглу и Бакиханов, к работе на этих объектах привлечены дополнительные сотрудники и волонтеры. Для волонтеров были организованы обучающие занятия с разъяснением правил организации работы.

Отметим, что волонтеры WUF13 будут бесплатно пользоваться поездами на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте.

В период проведения форума будут усилены меры контроля на станциях и в поездах для обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожной инфраструктуры. Совместно с правоохранительными органами будет усилен контроль за соблюдением правил безопасности.

ЗАО АЖД примет активное участие в 13-й сессии Всемирного форума городов и в рамках мероприятия проведет информационные сессии по темам "Роль АЖД в городском развитии и урбанизации" и "Трансформация городов посредством железных дорог".

Информацию о расписании поездов в дни проведения WUF13 можно получить в железнодорожных кассах, на сайте www.ady.az, в мобильном приложении ADY Mobile, а также в круглосуточном контактном центре по номеру 1822.