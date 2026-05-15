В последнее время случаи, когда небанковские кредитные организации (НБКО) делятся данными должника с третьими лицами (родственниками, друзьями, коллегами) или оказывают давление, звоня его близкому окружению, стали предметом широкой общественной обеспокоенности, а также юридических и общественных дискуссий. Ряд клиентов заявляют, что сталкивались с подобными ситуациями.

Насколько законны такие действия?

Как сообщает Day.Az, финансово-банковский эксперт Экрем Гасанов заявил Bakupost.az, что согласно Закону Азербайджанской Республики "О персональных данных", сведения о долге человека, его адрес, номер телефона и другие данные считаются персональными данными, и их передача третьим лицам без согласия субъекта данных запрещена:

"Независимо от того, идет ли речь о НБКО или коммерческом банке, если человек, взявший кредит, не предоставлял информацию о третьих лицах, передача сведений этим лицам является незаконной. Подобные случаи считаются нарушением банковской тайны. В такой ситуации клиент может подать жалобу в Центральный банк, а также обратиться в суд с иском о компенсации морального ущерба".

По словам эксперта, если же гражданин сам добровольно предоставил банку такую информацию, то в этом случае нарушения закона уже нет:

"В такой ситуации возражать могут только те лица, которым звонят. После их несогласия звонки должны быть прекращены. Если сотрудники банка продолжат звонить, эти лица также могут подать жалобу в Центральный банк и обратиться в суд".