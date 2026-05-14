Азербайджан призвал обеспечить справедливое представительство Глобального Юга при реформировании Совбеза ООН

Азербайджан призвал обеспечить справедливое представительство Глобального Юга при реформировании Совета Безопасности ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга (GSNP), проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".

По его словам, страны Глобального Юга больше не могут оставаться наблюдателями при формировании нового мирового порядка.

"Сегодня, учитывая огромный потенциал Глобального Юга и то, что здесь проживает большая часть населения мира, мы не можем позволить себе быть лишь наблюдателями формирования нового мирового порядка", - сказал он.

Хикмет Гаджиев отметил, что нынешняя структура Совета Безопасности ООН не отражает современные реалии, а голос Глобального Юга недостаточно слышен в международных институтах.