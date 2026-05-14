Азербайджан призвал обеспечить справедливое представительство Глобального Юга при реформировании Совбеза ООН
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга (GSNP), проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".
По его словам, страны Глобального Юга больше не могут оставаться наблюдателями при формировании нового мирового порядка.
"Сегодня, учитывая огромный потенциал Глобального Юга и то, что здесь проживает большая часть населения мира, мы не можем позволить себе быть лишь наблюдателями формирования нового мирового порядка", - сказал он.
Хикмет Гаджиев отметил, что нынешняя структура Совета Безопасности ООН не отражает современные реалии, а голос Глобального Юга недостаточно слышен в международных институтах.
